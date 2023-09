Sachschaden am beliebten Ausflugsziel im Zeitzer Forst: Der Waldspielplatz in Breitenbach ist mit Farbe angegriffen worden. Bürgermeister Frank Jacob ist erschüttert und fordert die Bürger zur Aufmerksamkeit auf.

Waldspielplatz in Breitenbach bei Zeitz beschädigt: Unbekannte hinterlassen Schmierereien

Schmierereien auf Hinweistafeln am Waldspielplatz in Breitenbach

Breitenbach/MZ - Gesprühter Schaden am Waldspielplatz in Breitenbach. Unbekannte haben jetzt Informationstafeln an dem beliebten Ausflugsziel im Zeitzer Forst mit schwarzer, roter und blauer Farbe beschmiert.