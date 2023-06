Die Schließung des Bades in dem Ortsteil von Zeitz muss wegen Krankheit erfolgen.

Waldbad in Kayna am Wochenende geschlossen

Kayna/MZ - Freunde des Waldbades Kayna müssen ab sofort und übers Wochenende auf einen Besuch in der Freizeitstätte verzichten. Da Bad bleibt krankheitsbedingt bis einschließlich Montag geschlossen, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Ab Dienstag werde der Badebetrieb regulär fortgeführt. Geöffnet haben die Sommerbäder in Zeitz und Theißen und das Naturbad Osterfeld