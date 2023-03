Um 8 Uhr öffnen die Wahllokale: Die MZ informiert Sie bis zum Bekanntwerden der vorläufigen Endergebnisse der Oberbürgermeister-Wahl in Zeitz an dieser Stelle über den Wahlsonntag.

Oberbürgermeister-Wahl in Zeitz: Um 8 Uhr öffnen die 25 Wahllokale in Zeitz.

Zeitz/MZ - Alles ist vorbereitet: Um 8 Uhr beginnt am heutigen Sonntag die Wahl des Oberbürgermeisters in Zeitz. Dann öffnen die 25 Wahllokale in allen Stadtteilen und in den Ortschaften.

Fünf Männer wollen in Zeitz ab 1. Mai Oberbürgermeister sein. Zur Wahl stellen sich Andreas Exler (FWZ), Andreas Huke (parteilos), Ralph Löbel (parteilos), Christian Thieme (CDU) und Bodo Walther (AfD).

7.30 Uhr: Rund 23.600 Einwohner der Stadt Zeitz und der Ortschaften Luckenau, Theißen, Nonnewitz, Pirkau, Zangenberg, Geußnitz, Würchwitz und Kayna sind aufgerufen, den Mann zu bestimmen, der ab 1. Mai Chef im Zeitzer Rathaus ist. Mit darüber entscheiden wird die Wahlbeteiligung. Pünktlich ab 8 Uhr sind die Wahlhelfer in den 25 Wahllokalen, die bis auf sechs alle barrierefrei zu erreichen sind, auf Wähler vorbereitet.