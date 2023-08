Frank Jacob stellt sich Anfang September zur Wahl als Bürgermeister in Wetterzeube. Was sich der Mann ohne Gegenkandidat wünscht.

Wetterzeube/MZ - Eigentlich müsste Frank Jacob (Die Linke) gar keine Wahlwerbung machen. Denn wenn am 3. September die nächste Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Wetterzeube ansteht, gilt er quasi als gewählt. Denn der Amtsinhaber (siehe „Seit 20 Jahren“) hat keinen Gegenkandidaten wie 2016, als Lutz Oschmann sich für die AfD um das Amt beworben hatte. Dennoch wird er Flyer verteilen und steht für Gespräche bereit. „Ich möchte, dass die Leute wissen, was in den vergangenen Jahren in unserer schönen Gemeinde passiert ist und ob sie mit meiner Arbeit zufrieden sind“, sagt der 61-Jährige. Deswegen wünscht, nein, erwartet er, dass so viele Bürger wie möglich von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.