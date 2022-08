Tröglitz/MZ - In Tröglitz ist am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei dazu am Freitag mitteilte, war der Unfall in der Gleinaer Straße geschehen. Der Biker hatte laut Polizei einem Pkw die Vorfahrt nicht gewährt und war in der Folge von dem Wagen erfasst worden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.