Zeitz/MZ - Am Sonntag vor genau 100 Jahren unternahmen 10.000 Bergarbeiter am 13. August 1923 einen Hungermarsch von Theißen nach Zeitz, bei dem elf Protestierende erschossen wurden. Ein Denkmal zu Ehren der Getöteten steht sei 1953 bis heute an der Einmündung der Tiergartenstraße unmittelbar hinter der Auebrücke in Zeitz. An dieser Stelle kam es 1923 zum Zusammenstoß mit der Schutzpolizei.