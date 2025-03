Manfred Zoller machte vor fast 60 Jahren Abitur in Zeitz und kehrte jetzt in seine alte Penne zurück. Was er Zehntklässlern mit auf den Weg gibt.

Zeitz/MZ. - Ein Schwarzweißfoto zeigt eine Klasse der Schule Geußnitz. „Es stammt von 1955. Wir waren damals 29 Schüler der Klassen 1 bis 4 in einem Raum und insgesamt 60 Schüler bis zur 8. Klasse“, erzählt Manfred Zoller. Genau 70 Jahre später steht er in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und erzählt Zehntklässlern aus seinem Leben. Er zeigt ein Foto seiner Abiklasse von 1966. Zu jener Zeit hat er bereits Aquarelle seiner Zeitzer Heimat gemalt, den Blick in die Hospitalstraße malerisch festgehalten und Mitschüler porträtiert. Nach dem Abi studierte er Medizin und arbeitete am medizinischen Institut in Rostock, um sich schließlich ganz der Kunst zu widmen.