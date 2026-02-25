Diese Medaille gewann Hubert Tretner im Februar bei der Ausstellung in Dubai.

Zeitz/MZ/ANK. - Der Zeitzer Philatelist Hubert Tretner hat Anfang Februar erfolgreich an der Spezial-Weltausstellung World Stamp Exhibition Dubai 2026 (Weltbriefmarkenausstellung Dubai 2026) teilgenommen. Mit der philateliegeschichtlichen Literaturdokumentation „Beitrag zur Geschichte der philatelistischen Wettbewerbsausstellungstätigkeit im Bezirk Halle/Saale 1955 bis 1990 mit dem Schwerpunkt des erfolgreichen Zeitzer Ausstellungswesens als einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Philatelistenverbandes im Kulturbund der DDR“ hat er eine Große Silbermedaille gewonnen.

Tretner, Vorsitzender des Vereins für Briefmarkenkunde Zeitz von 1880, hatte das Ausstellungsobjekt mit dem bereits verstorbenen Coautor Peter Laub erarbeitet. Gezeigt wurde die dritte Auflage der Dokumentation. Sie erhielt laut Verein 78 von möglichen 100 Punkten. Das sei ein großer Erfolg, nicht nur für den Zeitzer Verein, sondern auch für den Landesverband Thüringer Philatelisten, dem der Zeitzer Verein angehört, und für den Bund Deutscher Philatelisten.

Vierhundertzweiundfünfzig Ausstellungsobjekte von Argentinien bis Vietnam präsentierten während der Dubai 2026 die Leistungsfähigkeit der Philatelisten aus aller Welt. Siebzehn Exponate stammten aus Deutschland, darunter fünf Literaturexponate.

Hubert Tretner (Foto: René Weimer)

Anlässe für die Ausstellung, so teilt der Verein mit, waren unter anderem das einhundertjährige Bestehen des Welt-Philatelistenverbandes Federation Internationale de Philatelie (Fip) und das dreißigjährige Gründungsjubiläum des Philatelistenverbandes der Vereinigten Arabischen Emirate Emirates Philatelic Association.

Das Zeitzer Exponat ist bereits für die im Juni 2026 in den USA stattfindende Fip-Weltausstellung Boston 2026 zugelassen. Weltausstellungen in den USA finden nur alle zehn Jahre statt.