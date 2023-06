Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - „Ständig wird von allen Seiten Toleranz eingefordert. Doch was ist Toleranz? Die Antwort darauf ist nicht einfach“, sagte Kathrin Weber, Bürgermeisterin der Stadt Zeitz, am Samstagnachmittag während der Eröffnung der Woche der Toleranz in der Elsterstadt auf dem Zeitzer Altmarkt. Antworten auf die Frage könnte die interaktive Ausstellung „ToleranzRäume“ geben, die seit Samstag und noch bis Anfang Juli dort zu sehen ist. Entwickelt wurde die Schau vom Verein „Toleranztunnel“ aus der Zeitzer Partnerstadt Detmold in Zusammenarbeit mit einer Initiative gegen Antisemitismus aus Kreuzberg. In einem Container können Besucher unter anderem Alltagssituationen entdecken, die Toleranz erfordern und sich dabei Gedanken machen, wie man selbst reagieren würde und wie man miteinander leben will.