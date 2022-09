Von Donnerstag bis Sonntag verkehren keine Züge

Zeitz/MZ/ank - Zwischen Zeitz und Gera fahren von Donnerstag, 10 Uhr, bis Sonntag keine Züge. Das hat die Erfurter Bahn jetzt mitgeteilt. Schienenersatzverkehr werde angeboten. Hintergrund für Streckensperrung seien Bauarbeiten zur Gleiserneuerung, zum Austausch von Schwellen sowie Arbeiten an der Vegetation. „Zwischen Saalfeld und Gera verkehren die Züge planmäßig“, heißt es. Zwischen Zeitz und Leipzig würden Züge „bis auf wenige Ausnahmen“ ebenfalls planmäßig verkehren. Aufgrund der längeren Fahrzeit der Busse könne die durchgehende Verbindung zwischen Saalfeld und Leipzig aber nur mit längeren Aufenthalten in Gera angeboten werden. In der Hauptverkehrszeit sollen zusätzliche Schnellbusse zwischen Gera und Zeitz fahren.