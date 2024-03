Vor 60 Jahren habe sie in Zeitz ihr Abitur gemacht: Dirk Freund, Horst Ebelt, Monika Polack, Verena Deibicht und Helmut Pöschel. Am Samstag kamen sie in die alte Penne zurück, wurden vom Schulförderverein geehrt und feierten Wiedersehen.

Zeitz/MZ. - „Damals war es: Wir hatten noch Tintenfässer zum Aufklappen auf unseren Schultischen und unsere Lehrerin Frau Bautz trug die schönsten Kleider“, schwelgt Horst Ebelt in Erinnerungen. Vor 60 Jahren hat er in Zeitz Abitur gemacht. Am Samstag besuchte er die alte Penne, schaute sich im neu sanierten Gebäude um und traf sich mit Ehemaligen. „Wir haben in der 8. Klasse angefangen und waren 32 angemeldete Schüler. Drei sind gar nicht gekommen, denn die sind während der Ferien in den Westen abgehauen“, erzählt Ebelt. Und die anderen nickten zustimmend. Bis zum Abitur waren es nur noch 18 Schüler und am Wochenende zum Klassentreffen noch fünf davon.

Horst Ebelt ist vielen Zeitzern bekannt, hat viele Jahre als Arzt im Krankenhaus gearbeitet und als Internist die Dialyse mit aufgebaut. „Es tut mir leid zu sehen, wie das Zeitzer Krankenhaus immer mehr zurückgefahren wird“, sagt er. Doch durfte er eigentlich Medizin studieren? „Ja, schon ein Jahr vor Studienbeginn wurden wir an der Universität in Jena immatrikuliert. Doch vor dem Studium mussten wir alle noch sechs Wochen in den Stall. So wurde ich ruckzuck Facharbeiter für Schweinezucht“, plaudert Ebelt. „Und wir mussten in den Rinderstall nach Kuhndorf“, fügt Verena Deibicht hinzu. Dirk Freund hat dann aus der Liebe zum Tier gleich einen Beruf gemacht und wurde Tierarzt.

„Mein erster Einsatz war als ganz junger Tierarzt in Tröglitz an der Wolfsmühle. Dort standen damals Ziegen, ein Tier war krank und ich habe der Ziege nur Vitamine gespritzt. Doch danach fiel sie tot um und seitdem hatte ich den Spitznamen Ziegentot“, erzählt Freund und die anderen lachen.

Die anderen drei sind Lehrer geworden: Monika Polack hat in der Diesterweg-Oberschule (Schillerstraße) Russisch unterrichtet, Verena Deibicht wohnt in Wetterzeube und war Lehrerin in Crossen. Helmut Pöschel war in Würchwitz Bio-Lehrer und hält mit Milbenkäse, Spektakel am 1. April und Kleefest im Juni ein ganzes Dorf auf Trab. „Wir treffen uns fast jedes Jahr einmal“, sagt Ebelt. Die Besonderheit: Vor 60 Jahren erhielten sie aus den Händen von Rudolf Drößler ihr Abitur. 50 Jahre später hat ihnen Stadtschreiber Drößler zum Goldenen Abitur gratuliert. Ein Novum, dass es so vermutlich nicht wieder geben wird. So tauschen sie Erinnerungen und Fotos aus, nehmen an einer Feierstunde des Schulfördervereins in der Aula teil, erhalten Blumen und Urkunden. Danach wurde im Elsterblick in Tröglitz gefeiert und Pöschel zeigt alte Filme. Damals war es.