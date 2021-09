Vom Kloster aus: Wie ein Dienstleister der Zeitzer Stadtverwaltung bei der Digitalisierung helfen will

Zeitz/MZ - Der IT-Dienstleister Dataport kommunal hat sich jetzt in Zeitz niedergelassen und vorerst im Franziskanerkloster eingemietet und wird die Digitalisierung der Stadtverwaltung weiter vorantreiben. In der Zukunft sollen fünf Mitarbeiter des Unternehmens an Co-Working-Arbeitsplätzen in der Zeitzer Fußgängerzone tätig sein.

Dienstleister will der Zeitzer Stadtverwaltung bei der Digitalisierung helfen

Die Arbeitsplätze werden sich im Haus Roßmarkt 13a befinden. Das Gebäude wird derzeit saniert und hergerichtet. Ab Mitte Dezember will das Zeitzer Laden- und Messebauunternehmen Baumert in dem Haus insgesamt 14 Coworking-Arbeitsplätze anbieten. Coworking bedeutet im Grund nichts anderes, als Zusammenarbeit.

In der Praxis sieht das so aus, dass Arbeitsplätze flexibel über verschiedene Zeiträume hinweg gemietet werden können. Zu den bereits festen Mietern im Zeitzer Coworking Space am Roßmarkt gehört einerseits Dataport, andererseits zieht auch die Stadt Zeitz mit ihrem Projektbüro „Stadt der Zukunft“ hier ein.

Onlinedienste entwickeln und für Bürger anbieten

Dataport kommunal wird die Stadt Zeitz auf dem Weg zur digitalen Kommune begleiten. Dabei, so Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU), werde Schwerpunkt dieser Zusammenarbeit die Digitalisierung der Verwaltung sein. „Wir wollen eine moderne Stadt sein“, Digitalisierung sei das Thema der Zeit, so Thieme.

Wie Ingmar Soll, Leiter des Bereichs kommunale Lösungen und Bürgerservices bei Dataport, sagte, werde es unter anderem darum gehen, Onlinedienste zu entwickeln und anzubieten. Dabei gehe es um eine effiziente und auch schlanke Verwaltung. Damit, so Soll, entstehen innerhalb der Verwaltung auch personelle Freiräume, die wiederum helfen sollen, hinzukommende Aufgaben zu bewältigen. Bürger sollen am Ende die Dienstleistungen des Rathauses sieben Tage die Woche jeweils rund um die Uhr online nutzen können.

Zeitzer Bevölkerung solle einbezogen werden

Dass es in der Nachbarschaft bereits das Digitalisierungszentrum Zeitz gibt, finde Soll „richtig gut“. Man arbeite an gleichen Themen, aber Dataport kümmere sich um die Verwaltung, das Digitalisierungszentrum eher um die Wirtschaft. Letztlich könne die Nähe auch Austausch fördern und der sei wichtig.

Mit Hilfe von Workshops, Informationsveranstaltungen oder einem speziellen Vorführraum könne auch die Bevölkerung einbezogen werden. Das könne dann geschehen, wenn es um öffentlich relevante Themen gehe, wie zum Beispiel um ein digitales Parkleitsystem oder um ein Konzept zu Elektromobilität hierzulande. Dataport ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, die vom Land Sachsen-Anhalt mitgetragen wird. Neue Arbeitsplätze in Zeitz sollen mit Mitarbeitern von hier besetzt werden.