Und plötzlich wurde es hell: Als 1914 in Kayna das erste elektrische Licht brannte, staunte das ganze Dorf. Was mit Neugier und Skepsis begann, veränderte das Leben der Menschen.

Vom Kerzenschein zum elektrischen Licht: Vor 112 Jahren ging in Kayna das Licht an

Von der Petroleumlampe zum elektrischen Licht: Heimatforscher Volker Thurm zeigt den Fortschritt anhand von verschiedenen Lampen in der Heimatstube in Kayna.

Kayna/MZ. - Wenn es in den Wintermonaten früh dunkel wurde, saßen die Familien im Schein von Kerzen, Ölfunzeln oder Petroleumlampen beisammen. Gekocht wurde auf dem Kohleherd, gewaschen mit Muskelkraft auf dem Waschbrett. Der Alltag war hart: Tiere mussten versorgt, Felder bestellt und der Haushalt ohne technische Helfer bewältigt werden.