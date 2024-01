Zeitz/MZ. - Die Aktion "Stunde der Wintervögel" läuft bis zum Sonntag, 7. Januar. Dabei fordern der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) sowie sein bayerischer Partner, der LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz), die Menschen auf, für eine Stunde Vögel zu zählen und ihre Beobachtungen zu übermitteln.

„Für alle, die sich vorgenommen haben, im neuen Jahr mehr für den Naturschutz zu tun, bietet sich jetzt die Gelegenheit, diesen Vorsatz in die Tat umzusetzen und teilzunehmen“, so Leif Miller, Bundesgeschäftsführer des Nabu. „Die durch diese Aktion gesammelten Informationen über unsere heimischen Vögel sind für uns sehr wertvoll, um die Lage der Vögel in unseren Städten und Dörfern genauer zu verstehen.“ Der Nabu hofft zudem, neue Erkenntnisse über Wintergäste zu erlangen, die aus den kälteren Gegenden Nord- und Osteuropas zu uns nach Deutschland kommen, wie beispielsweise Erlenzeisige, Bergfinken und Seidenschwänze. Auch das Verhalten von Teilziehern, wie etwa Staren, ist für die Vogelbeobachter von großem Interesse.

Interessierte, die sich beteiligen möchten, beobachten für eine Stunde die Vögel in ihrer Umgebung, sei es am Fenster, im Garten oder im Park, und leiten ihre Ergebnisse an den Nabu weiter. Dabei wird von jeder Vogelart die größte Anzahl notiert, die innerhalb dieser Stunde gleichzeitig zu sehen war. Die Beobachtungen können über die Website www.stundederwintervoegel.de oder mit der „NABU Vogelwelt“ App bis zum 15. Januar eingereicht werden. Am 6. und 7. Januar ist es auch möglich, seine Beobachtungen jeweils von 10 bis 18 Uhr zu melden.