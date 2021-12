Vierjähriger nach Unfall im Krankenhaus

Zeitz/MZ - Ein 4-jähriger Junge wurde am Sonnabendmittag bei einem Unfall in Zeitz verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei saß er in einem der beiden Pkw, die gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Schaedestraße/Alte Werkstraße zusammenstießen. In Folge der Kollision fuhr einer der Pkw gegen zwei Stromkästen am Fahrbahnrand und beschädigte diese. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei nach ersten Schätzungen mit rund 15.000 Euro. (ric)