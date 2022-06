Vieles wird teurer: Nun auch die Krippenplätze im Droyßiger-Zeitzer Forst?

In der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst wird Erhöhung von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten diskutiert. Grund ist ein großes Haushaltsloch.

Droyssig/MZ - Krippenplätze in den Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst könnten in nicht allzu ferner Zukunft teurer werden. Hintergrund ist ein rund 725.000 Euro großes Loch, das im aktuellen Haushalt der VG klafft. Der Grund dafür sind stark gestiegene Kosten im Bereich Kindertagesstätten. Vor allem regelmäßige Tariferhöhungen für die rund 70 Mitarbeiter schlagen kräftig zu Buche. Zum 1. Juli wird es wieder eine solche geben, was weitere 120.000 Euro Kosten für die VG ausmachen wird. Auf der anderen Seite hat diese seit rund fünf Jahren die Elternbeiträge nicht mehr verändert. „Wir werden um eine Erhöhung nicht mehr herumkommen, eigentlich müssten wir unsere Satzung alle drei Jahre anpassen“, sagt Fachbereichsleiterin Jenny Schuft.