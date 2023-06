Die beliebte Anlage an der Rasberger sorgt für Gesprächsstoff. Doch nicht alles ist tatsächlich so, wie behauptet wird. Worum es geht.

Zeitz/MZ - Der Schwanenteich an der Rasberger Straße in Zeitz sorgt derzeit wieder für Gesprächsstoff. Und das in mehrfacher Hinsicht. So gab es unlängst vor allem im sozialen Netzwerk Facebook einen Aufschrei über Zustand und Gestank

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

des Teichs, aber auch einige Hinweise von Anwohnern und Spaziergängern auf den schlechten Wasserzustand – trotz Belüftungsanlage. Andererseits geht es um Krach, Vandalismus und Tierquälerei.