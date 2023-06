Das Hochwasser richtete in der Unterstadt verheerende Schäden an. Es traf auch viele Privatleute und kleine Firmen hart. Welche Schicksale in Erinnerung blieben.

Zeitz/MZ - Zwar brachten die Tage ab dem 4. und 5. Juni 2013 in Zeitz eine erste Entspannung nach der Flutkatastrophe. Aber der größte Teil der Schäden wurde auch erst sichtbar, als das Wasser zurückging. Die MZ besuchte

damals einige Menschen in Zeitz, die es besonders hart getroffen hatte. Sehr viele von ihnen lebten in der Freiligrathstraße oder in der Albrechtstraße, in der Schaedestraße und Donaliesstraße.