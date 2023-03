Strukturwandel, Zukunft des Zeitzer Klinikums, Leerstand von Wohnraum, Belebung der Innenstadt – das sind nur einige Themen, die den Zeitzer Oberbürgermeister in den kommenden sieben Jahren beschäftigen werden. Sie alle sind mit Problemen behaftet und wirken direkt auf das Leben der Menschen in Zeitz, in den Ortschaften und darüber hinaus.

Wem aber trauen die Menschen hier am ehesten zu, dass er diese und andere Probleme in ihrem Sinne bearbeitet und im günstigsten Falle löst? Eine Antwort wird es am Sonntag in jedem Fall geben. Auch wenn sie nicht endgültig sein muss. Denn der Ausgang der Oberbürgermeisterwahl ist völlig offen. Hat ein Kandidat im Wahlkampf so überzeugt, dass er auf Anhieb mehr als die Hälfte aller Stimmen bekommt und siegt? Oder verteilen sich die Stimmen so, dass es „zwei Sieger“ gibt und erst in einer Stichwahl die Entscheidung fällt? Egal. Wichtig ist, dass die Menschen hier ihr Recht auf die Mitbestimmung nutzen und wählen gehen. Warum? Weil es in der Konsequenz um sie, um ihre Heimat und um ihr Leben hier geht.

Die Wahllokale haben an diesem Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.