Viele Stürze wegen Glätte gab es auch in Zeitz

Innerhalb kürzester Zeit war es am Montagvormittag in der Fußgängerzone in Zeitz spiegelglatt. Kurz vor zwölf nahte die Erlösung: Das Streufahrzeug sorgte dafür, dass Passanten wieder gefahrlos laufen konnten.

Zeitz/MZ - Der prognostizierte Eisregen hat am Montagmorgen und -vormittag auch weite Teile des Burgenlandkreises erwischt und für teils enorme Glätte auf den Straßen gesorgt. Eine Schlitterpartie wurde der Montag in Zeitz vor allem für die Fußgänger. Am Vormittag gab es bei Nieselregen Blitzeis und da halfen auch gute Stiefelsohlen nicht mehr. Auf dem Fußgängerüberweg in der Schützenstraße stürzte eine 70-jährige Frau. Andere Passanten packten schnell zu. „Ich will jetzt nur noch heil nach Hause“, meinte sie, nachdem klar war, dass nichts gebrochen oder verstaucht war.