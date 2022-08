Viele Einwohner sehen Zeitz als Stadt im Müll

Müll am Wendischen Berg - so verstreut liegt er von unten bis zur Fußgängerbrücke wie ein Teppich.

Zeitz/MZ - „Es ist eine riesige Schweinerei!“ So beginnen derzeit viele Anrufe, Mails oder Nachrichten an die MZ. Und dann geht es immer wieder um die zunehmende Vermüllung der Stadt. Die ärgert die Bürger, aber auch Stadtverwaltung und Stadtrat, allen voran Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). „Die Vermüllung ist sehr beschämend“, sagt er. Hinnehmen will er den Zustand nicht, ist seine klare Ansage. Und auch am Wendischen Berg soll etwas geschehen. Denn dort breitet sich zurzeit ein Müllteppich aus.