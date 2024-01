Ist am Jahresanfang 100 Jahre alt geworden: Mathilde Noe. Glückwünsche kamen am Dienstag von Andreas Fuchs und von Kathrin Weber (hinten, Mitte). Anita Badzio, Tochter der Jubilarin, war mit dabei. Sie hatte ihrer Mutter schon am Montag gratuliert.

Foto: Torsten Gerbank