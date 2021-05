Viel Lob für Lost Places: Schlossförderverein zieht Bilanz seiner Ausstellung

Droyssig - Der Schlossförderverein zieht eine positive Bilanz seiner Ausstellung in Droyßig. Mehr als 1.700 Besucher waren in nur zwei Monaten dabei.

Als Michael Schomer am vergangenen Sonnabend den allerletzten Gast verabschiedete und sprichwörtlich die Lichter ausmachte, herrschte schon ein bisschen Wehmut bei ihm. „Klar ist es schade, dass es vorbei ist. Aber es war ein voller Erfolg für uns. Und wie sagt man? Wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins des Droyßiger Schlosses.

Zwei Monate zeigte dieser in zwei ehemaligen Wohnungen im alten Gemäuer seine Ausstellung „Lost Places“. Die Bilanz, die Schomer zieht, fällt dabei besser als erhofft aus. „Ich habe so mit 700 bis 750 Besuchern gerechnet. Am Ende waren es über 1.700. Damit hätten wir nie gerechnet und sind wir mehr als zufrieden“, so Schomer.

Ganz nach dem Motto „Morbide Romantik“

Zwei volle Jahre haben er und seine Lebensgefährtin Katrin Beikirch als Kuratorin sowie Thomas Linzner, Andreas Reißmann und Michael Siebert an der Ausstellung gearbeitet. Von dem Schloss und vor allem unbekannten Ecken und Zimmern wurden Fotos und Filme gemacht, Schautafeln angefertigt und die Räume dekoriert. Aber der Charme von „Lost Places“ zeigte sich vor allem darin, dass die Räume selber größtenteils in ihrem verlassenen Zustand belassen wurden.

Ganz nach dem Motto „Morbide Romantik“ fiel die Tapete von den Wänden, Efeu rankte durch die Fenster nach innen und das alte Parkett knarzte und knackte. „Was für eine tolle Ausstellung, ich bin begeistert“, sagte Daniela Hamann aus Weißenfels, die als letzter Gast mit Schomer die Räume verließ. Die Besucher kamen aus ganz Mitteldeutschland und teilweise weit darüber hinaus. „Wegen Corona mussten wir eine Anwesenheitsliste führen und konnten so sehen, woher die Gäste kamen“, erklärt Michael Schomer.

„Eine Droyßigerin ist fünf-, sechsmal gekommen"

Eine Besucherin, die ihm besonders auffiel, war eine Einheimische. „Eine Droyßigerin ist fünf-, sechsmal gekommen und hat immer andere Freunde und Familienmitglieder mitgebracht“, erzählt er. Er selber war fast jedes Wochenende dabei. Und das hätten auch noch mehr Tage sein können. Aber wegen der Pandemie konnte die Ausstellung erst am 29. August gestartet werden.

„Eigentlich wollten wir am 20. Juni zur 850-Jahr-Feier eröffnen. Aber die fiel ja wegen Corona aus. Und wegen des Hygienekonzeptes war dann Ende August die frühestmögliche Eröffnung“, sagt Schomer. Die fand genauso mit einer kleinen Feier mit Livemusik und Leckerem vom Grill statt, wie der Abschluss am vergangenen Wochenende. Diesmal spielte der Dessauer Ingo Burghausen, Kontrabassist am dortigen Anhaltischen Theater, begleitet von seiner Frau an der Querflöte ein paar klassische Stücke.

„Ingo hatte mal zufällig bei uns in der Pension übernachtet und sich natürlich die Ausstellung angeschaut. Er war so begeistert, dass er sofort Mitglied werden und zur Finissage spielen wollte“, freut sich Michael Schomer über das besondere Engagement.

Viel Lob für „Lost Places“

Aber auch sonst bekam der Schlossförderverein viel Lob für „Lost Places“. Um von noch mehr Mund-zu-Mund-Propaganda zu profitieren fehlte aber die Zeit. „Eine Verlängerung war nicht vorgesehen. Aber wenn wir früher hätten starten können, wären sicher noch viel mehr Besucher gekommen. Wir konnten ja auch wegen der Abstandsregelung nicht immer alle sofort reinlassen“, erklärt der Vizechef des Vereins. Nun muss die Ausstellung bis Mitte des Monats abgebaut werden.

Die Zukunft des Schlosses ist trotz des beschlossenen Verkaufs ja noch vage. „Ich hoffe, dass ein Teil des Schlosses öffentlich bleibt“, sagt Schomer. An eine Wiederholung von Lost Places ist so aber nicht zu denken. „Außerdem müssen wir das jetzt erstmal setzen lassen und den Kopf wieder frei bekommen. Privat ist ja auch einiges liegengeblieben“, meint er. Aber ganz sicher wird der Verein bald wieder mit neuen Ideen auf sich aufmerksam machen. (mz)