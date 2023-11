Innenstadthändler und Stadtmarketingverein laden am Freitagabend zum Lichtereinkauf ein. Was die Besucher erwartet.

Viel Licht, viel Musik und Angebote in den Geschäften an der Fußgängerzone in Zeitz

Das Kinderkarussell war eine Attraktion beim Lichtereinkauf im vergangenen Jahr. Es steht am Freitag wieder am Roßmarkt.

Zeitz/MZ. - Besondere Angebote in den Geschäften der Innenstadt, Musik, Fackelumzug und ein Karussell, vor allem aber viele Lichter, so will sich Zeitz zum Lichtereinkauf präsentieren. Innenstadthändler und Stadtmarketingverein laden an diesem Freitag dazu ein. Um 17 Uhr geht es los. „Wir freuen uns darauf, am Freitag, dem 3. November, viele Gäste in der Innenstadt begrüßen zu können“, sagt Martin Exler, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins.