Angeklagter entschuldigt sich. Am Ende kommt es zu einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen. Warum die sehr niedrig sind.

Eine Verhandlung mit großem Aufwand fand am Amtsgericht Zeitz statt. Für den Angeklagten ging es glimpflich aus.

Zeitz/MZ. - Manchmal muss ein Amtsgericht einen eher höheren Aufwand betreiben, um zu einem Urteil zu kommen. Auch wenn das zu erwartende Strafmaß am Ende eher geringer ausfällt. So wurde jetzt ein 35-jähriger Zeitzer wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen zu je sechs Euro, also insgesamt 450 Euro, verurteilt. Der ebenfalls mitangeklagte Raub konnte dem Bürgergeldempfänger dagegen nicht nachgewiesen werden.