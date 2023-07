Sicherheit im Burgenlandkreis Videoüberwachung in Zeitz: Stadträte sagen Ja zur Kamera

Lärm, Vandalismus, Kriminalität: Eine deutliche Mehrheit will mehr Kontrolle am Busbahnhof und am Altmarkt in Zeitz. Viele Leser äußern sich zum Thema. Welcher Meinung sie sind.