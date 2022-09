Versorgung mit Baustrom gekappt

An einer Baustelle in Großosida haben unbekannte Buntmetalldiebe zugeschlagen.

Grossosida/MZ - An einer Baustelle in der Forststraße in Großosida haben unbekannte Buntmetalldiebe zugeschlagen: Wie die Polizei mitteilte hatten der oder die Täter vermutlich in der Nacht zum Dienstag ein Kabel der Baustromversorgung gekappt und gestohlen. Der Schaden wurde von der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt, hieß es. Der Diebstahl sei von den Bauleuten am Dienstagmorgen festgestellt und angezeigt worden.