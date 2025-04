Verletzter muss mit Verbrennungen in Klinik nach Halle gebracht werden. Was Zeitzer Feuerwehr leisten musste

In der verlängerten Kurt- Eisner-Straße in Zeitz brannte ein Carport/Garage. Ein Mann wurde verletzt.

Zeitz/MZ. - Bei einem Brand in Zeitz ist in der Nacht zum Donnerstag eine Person verletzt worden. „Der Mann wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus in Halle gebracht“, sagt Oberbrandmeister Frank Hoffmann vom Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz am Donnerstagmorgen, der in der Nacht auch Einsatzleiter war.