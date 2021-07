Verkommen Grünflächen der Innenstadt von Zeitz zu Müllplätzen?

Zeitz/MZ/And - Auf Grünflächen in der Innenstadt von Zeitz liegen derzeit immer wieder Verpackungsmüll, oft von Fast-Food-Gerichten, und Hundekotbeutel. Auch Stadträte kritisieren mangelnde Sauberkeit und Ordnung in Zeitz. Und das nicht nur im Ordnungsausschuss, wo dem Thema in jeder Sitzung ein eigener Tagesordnungspunkt gewidmet ist.

In der Sitzung des Bauausschusses sprach Margarete Späte (CDU) den Zustand der Grünstreifen und Baumscheiben an der Schützenstraße an, insbesondere auch zur Weberstraße hin. Hier wird vor allem Verpackungsmüll nach dem Einkauf im gegenüberliegenden Edeka-Markt auf den Rasenflächen entsorgt. Für Späte ist das kein Zustand, so unmittelbar „im Herzen der Stadt“.