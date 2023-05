Verkehr in Sachsen-Anhalt Rückbau, Neubau, Sanierung: Deutsche Bahn hat große Pläne auf dem Zeitzer Bahnhof

Noch in diesem Jahrzehnt soll sich auf dem Zeitzer Bahnhof und an der Strecke nach Weißenfels einiges sichtbar verändern. Was in Zeitz alles geschehen soll.