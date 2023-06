Der Kreisverkehr am Schützenplatz in Zeitz wird eine Woche lang gesperrt. Nach Lockerungen sind Bauarbeiten notwendig.

Kreisverkehr am Schützenplatz in Zeitz ist eine Woche lang dicht

Bauarbeiten am Kreisverkehr am Schützenplatz in Zeitz

Zeitz/MZ/ank - Der Kreisverkehr am Schützenplatz in Zeitz ist seit diesem Donnerstag gesperrt. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag nach einer MZ-Anfrage mitteilte, muss die Borde am Innenring des Kreisverkehrs entfernt werden, weil es dort Lockerungen gab. Im Rahmen der Arbeiten werden die betroffenen Stellen asphaltiert und mit einer Markierung versehen. Die Bauarbeiten dauern laut Stadt etwa eine Woche, also bis voraussichtlich 29. Juni.