Punkt 8 Uhr öffnen in Zeitz die Wahllokale. Der Andrang hält sich in der ersten Stunde in Grenzen, was vielleicht auch am Wetter lag.

Zeitz - Um kurz vor 8 Uhr regnet es noch heftig in Zeitz. Vielleicht hält das den Einen oder Anderen davon ab, der sonst als Erster vor seinem Wahllokal steht. Ob Unterstadt, Innenstadt oder Zeitz-Ost: Der Landtagswahl-Sonntag beginnt eher verhalten. „Ich habe mich wieder früh auf den Weg gemacht, ich will dann noch zu den Enkeln“, sagt eine Anwohnerin der Innenstadt. Und fügt an, was an diesem Morgen oft zu hören ist: „Ich wollte gar nicht wählen gehen, denn egal wie und was, es ändert sich doch nichts.“

Die Wahllokale 15 und 16 befinden sich direkt nebeneinander in der Turnhalle der Grundschule Zeitz-Ost am Platz der deutschen Einheit. Auch hier ein verhaltener Start. Obwohl, wie die ehrenamtliche Helferin Kathrin Gröschel, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, für das Wahllokal 16 sagen kann, doch schon einige Leute da waren. Auch nebenan kommen, nachdem der Regen eine halbe Stunde später nachlässt, immer wieder Wähler. „Wir haben ja noch den ganzen Tag Zeit“, meint René Heinrich optimistisch. Der stellvertretende Sachgebietsleiter der Zeitzer Feuerwehr hat auf ein freies Wochenende zu Hause in Zwenkau verzichtet und macht ehrenamtlich „Dienst“ als Wahlvorstand. „Das ist schon wichtig“, meint er. Schließlich soll die Landtagswahl ohne Pannen ablaufen. Deshalb haben sich auch rundherum wieder viele Freiwillige gefunden, die die Wähler begrüßen, Listen abgleichen und schließlich den ordnungsgemäßen Ablauf an der Wahlurne überwachen. Heinrich kann zwar mittags eine Pause machen, aber 18 Uhr ist er wieder hier, denn dann beginnt das große Auszählen.

Eine Frau kommt zum Wahllokal. Natürlich gehen sie und ihr Mann wählen, sagt sie. Aber auch sie meint eher resigniert: „Es ändert sich so oder so nichts.“ Ein jüngerer Mann sieht das genau so. „Am Ende regieren dieselben Politiker weiter, holen sich halt alles in eine Koalition dazu, damit sie weiter an der Macht sind, auch wenn das Volk sie abgewählt hätte. Das demotiviert“, meint er. Dennoch ist er überzeugt davon, dass man wählen gehen muss. „Es ist wenigstens für mein gutes Gefühl. Eigentlich sehe ich es als Pflicht.“ In der Unterstadt haben sich zwei Familien auf den Weg gemacht. Für sie ist klar, wen und welche Partei sie wählen. „Obwohl wir wissen, dass unsere Stimme am Ende keine Veränderung bringt“, meint einer der Männer. „Da fragt man sich schon, wie sinnvoll der Urnengang ist. Aber wir wollen uns nicht den Vorwurf machen müssen, dass wir es nicht wenigstens versucht hätten.“