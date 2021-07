Verfügungsfonds für kleinere Vorhaben in Zeitz

Zeitz/MZ - Im März dieses Jahres hat der Zeitzer Stadtrat nach langer Vorbereitungszeit den Verfügungsfond Stadtmitte Zeitz beschlossen. Eine Richtlinie wurde erarbeitet. Stadtrat Andreas Exler (FWZ), dem dieser Verfügungsfonds ein besonderes Anliegen war und ist, hat auch in seiner Funktion als einer der Vorstände des Arbeitskreises Altstadt darüber informiert, was mit dem Fonds möglich ist. „Nun ist es möglich, kleine Vorhaben im Bereich der Innenstadt zu unterstützen“, so Exler, „deutlich hervorheben möchte ich, dass man selber Ideen und Vorschläge einbringen kann. Es müssen also nicht lange Förderanträge geschrieben werden, sondern nur die Idee zählt.“ Und solche Ideen können Verbesserungen im Wohnumfeld ebenso sein, wie Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer oder touristische und das Stadtbild verbessernde Maßnahmen.

Städtebauförderung

Die Städtebauförderrichtlinien des Landes Sachsen-Anhalt bieten Städten und Gemeinden die Möglichkeit, sogenannte Verfügungsfonds einzurichten. Dabei handelt es sich um ein Instrument der Städtebauförderung, das Bürgern die Möglichkeit bieten soll, sich direkt an der Entwicklung ihrer Heimatorte zu beteiligen und eigene Akzente setzen zu können.

Die Einrichtung eines Verfügungsfonds habe sich bereits in anderen Städten und Gemeinden in Deutschland als gut funktionierendes Angebot zur Förderung privat-öffentlicher Kooperationen auf lokaler Ebene erwiesen, so Exler. Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses an die Projektträger zur Refinanzierung der durch die Umsetzung kleiner Projekte entstandenen Kosten.

Investive Maßnahmen

Eine Förderung kann durch jede natürliche oder juristische Person beantragt werden, also Einzelpersonen und Gruppen genauso wie lokale Gewerbetreibende, Unternehmen, Vereine oder Verbände. Welche Projekte gefördert werden, richtet sich nach den Bestimmungen der durch den Stadtrat beschlossenen Verfügungsfondsrichtlinie. Dabei muss jedoch unterschieden werden in investive, sprich bauliche, und nichtinvestive Maßnahmen. Die für den Verfügungsfonds bereitstehenden Städtebaufördermittel können aufgrund der Städtebauförderrichtlinien des Landes Sachsen-Anhalt ausschließlich für investive Maßnahmen vergeben werden. Aus privaten Spenden eingenommene Mittel stehen hingegen auch für nichtinvestive Maßnahmen zur Verfügung.

In diesem Jahr wird übrigens das Errichten des originalgetreuen Talportals der Zeitzer Drahtseilbahn am Wendischen Berg gefördert.

Anfragen und Ideen, Informationen und Auskünfte: arbeitskreis.altstadt@gmx.de