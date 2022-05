Vereinsvorsitzender schreibt offenen Brief an die Gemeinderäte der Elsteraue

Frank Thiel am trockenen Elsterfloßgraben. Er kämpft seit Jahren für die Revialisierung des Gewässers.

Alttröglitz/MZ - Mit einem offenen Brief wendet sich Frank Thiel, Vorsitzender des Fördervereins Elsterfloßgrabens, an die Mitglieder des Gemeinderates der Elsteraue. Darin fordert Thiel die Abgeordneten auf, für die Revitalisierung des Gewässers zu stimmen und das Land Sachsen-Anhalt aufzufordern, seiner Verantwortung für die Wiederbespannung des Elsterfloßgrabens durch das Gemeindegebiet nachzukommen und diese in die Projektliste zum Strukturwandel der Braunkohleregion aufzunehmen. Ferner soll die Gemeinde Elsteraue Maßnahmen einleiten, um eine nachhaltige Nutzung für touristische, kulturelle und Bildungszwecke zu gewährleisten.