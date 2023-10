Weit mehr als 100 Zeitzer nehmen als „Fahrgäste“ an dem Programm teil. Was gefeiert wurde.

Verein weiht in Zeitz gemeinsam mit Zirkus Upsala eine Infotafel zur Drahtseilbahn ein

Zeitz/MZ - Großer Bahnhof für die Zeitzer Drahtseilbahn am Samstagnachmittag: Weit mehr als 100 „Fahrgäste“ holten sich ihr Ticket ab und nahmen an der bislang größten öffentlichen Veranstaltung des Vereins Historische Drahtseilbahn Zeitz teil. Anlass war die Einweihung einer Infotafel am Fuße des Wendischen Bergs.