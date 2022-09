Verein hat große Pläne für historische Anlage in Zeitz

Zeitz/MZ - An diesem Donnerstag soll der Zeitzer Stadtrat über das neue Nutzungs- und Entwicklungskonzept für das Museum Brikettfabrik Herrmannschacht entscheiden. Das Konzept wurde von der Stadt Zeitz und dem Beratungs- und Kreativbüro Studio KLV in Berlin erstellt. Studio KLV ist, was die Gestaltung von Museen und Ausstellungen angeht, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Konzeptionell war die Agentur an verschiedenen Projekten im Rahmen der europäischen Kulturhauptstadt in Esch-sur-Alzette in Luxemburg beteiligt.