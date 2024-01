In der Zeitzer Brikettfabrik Herrmannschacht wird die historische Dampfmaschine künftig nicht nur in Ausnahmefällen zeigen, was sie kann. Wie das möglich ist.

Zeitz/MZ. - Mehr als bisher sollen Besucher der Zeitzer Brikettfabrik Herrmannschacht in Zukunft große Augen machen und staunen können. Das ist spätestens dann der Fall, wenn die im Industriemuseum behütete historische Dampfmaschine wieder richtig und vor allem regelmäßig in Aktion erlebbar ist. Derzeit ist die Maschine fast ausschließlich ein ruhendes Ausstellungsstück, das nur in Ausnahmefällen mit angemieteter Technik kurz „lebendig“ wird. Doch das wird sich ändern. Die historische Dampfmaschine und die zu ihr gehörende Transmission, in diesem Falle die Kraftübertragung mit Hilfe von Riemen, werden revitalisiert. Die Technik soll also im Rahmen von „normalen“ Führungen zeigen können, was sie drauf hat. Gehen alle Hoffnungen auf, wird die Dampfmaschine schon Ende des Jahres wieder intakt sein, nennt Anik Kompalla einen zeitlichen Rahmen. Kompalla ist Mitglied im Vorstand des Vereins Mitteldeutscher Umwelt- und Technikpark, der die Brikettfabrik betreibt.