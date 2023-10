Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Geussnitz/MZ - Der Heimatverein Drei Eichen in Geußnitz kommt jetzt zu besonderer Ehre. Mit seinem Projekt „Plaudertreff“ ist er in Sachsen-Anhalt der Landessieger beim Deutschen Nachbarschaftspreis 2023 geworden. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert und wird von der nebenan.de Stiftung vergeben. Mit der Auszeichnung werden Projekte und Initiativen gewürdigt, die sich für das jeweilige lokale Umfeld engagieren und die Gemeinschaft fördern. Die Gewinner wurden Dienstag bekanntgegeben. Die Preisverleihung soll am 8. November in Berlin stattfinden.