Vandalismus in Zeitz: Wie Autofahrer bei beklebten Schildern reagieren sollten

Beispiel Kalktor: Es ist nicht eindeutig, in welchem Zeitraum die Zwei-Stunden-Regel gilt.

Zeitz/MZ. - Mit Aufklebern beklebte Verkehrsschilder in Zeitz können durchaus Rätselraten bei Kraftfahrern zur Folge haben. Zum Beispiel war und ist das am Kalktor der Fall und auch direkt vor dem Bahnhof in der Baenschstraße. Betroffen sind Parkflächen, auf denen das Abstellen von Pkw nur mit Parkuhr möglich ist.