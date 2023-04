Ein Photovoltaik-Unternehmen will ein Schulungszentrum in der Elsterstadt errichten. Wie auch der 1. FC Zeitz davon profitieren könnte.

Zeitz/MZ - Kündigt sich Großes für Zeitz an? Wenn es nach einem Unternehmen aus Düsseldorf geht, soll in absehbarer Zeit ein Schulungszentrum vor allem für die Pflege und Reinigung von Photovoltaik-Anlagen in der Elsterstadt entstehen. Damit einhergehen könnte eine komplette Überdachung der Tribünen im Ernst-Thälmann-Stadion.