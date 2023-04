Würchwitz/MZ - Beschwingter Jazz, anschließend eine stimmungsvolle Polka und klassische Musik von Mozart erfüllte das Weingut Triebe am Dienstagabend. Gleich zwei Ensembles der United States Air Force in Europa Band (USAFE) machten an diesem Tag Station in Zeitz, besuchten am Vormittag die Sekundarschule am Schwanenteich, das Marienstift und am Abend konzertierten sie im Weingut. Die organisatorischen Fäden hatte dabei Winzerin Grit Triebe in den Händen, denn sie stammt aus Zeitz und ging einst am Schwanenteich zur Schule. So ist Grit Triebe über das besondere Gastspiel glücklich und aufgeregt zugleich. Denn bereits zum dritten Mal gastieren Musiker der US-Air-Force im kleinen Würchwitz.

