Unwetter: Starkregen und Sturm über Zeitz

Kurz vor 18 Uhr frischt der Wind über Zeitz auf. Inzwischen ist zu der Katwarn-Meldung, dass über Naumburg mit Extremwetterlagen zu rechnen sei, auch eine Warnung für Zeitz gekommen. Wie der Deutsche Wetterdienst meldet, sind Gewitter mit Starkregen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde, Hagel und Sturmböen möglich. Regen und Sturm lassen auch nicht lange auf sich warten.

Der Sturm, die Spitzen erreichen 90 Kilometer pro Stunde und etwas darüber, peitscht den starken Regen vor sich her. In der Innenstadt sieht man kaum noch die Hand vor Augen. In der Fußgängerzöne wird der Mittelteil zu einem reißenden Bach, es kommt aber zu keiner Überschwemmung. Aus den Kanälen oberhalb des Wendischen Berges drückt es dieses Mal nur wenig Wasser. Allerdings muss die Feuerwehr gegen Viertel sieben zu einer Überflutung in die Rasberger Straße ausrücken.

Regen und Sturm erreichen nach 18 Uhr ihren Höhepunkt. Der Sturm drückt ein Fahrrad durch die Kalkstraße, reißt zwei Blumenkästen von Balkonen und weht eine Regenjacke hoffnungslos weg. Das Gewitter kreist über Zeitz. Die Sicht beträgt teilweise keine 30 Meter.

Die akute Warnung galt erst einmal bis 19 Uhr. Allerdings gibt es bereits eine Vorwarnung bis zum Sonntag, 14 Uhr, die fortlaufend aktualisiert wird. (mz)