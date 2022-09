Unversichert mit Roller in Droyßig auf Tour

Zeitz/Droyssig/MZ - Auch für E-Roller gilt in Deutschland das Haftpflichtversicherungsgesetz. Doch manchem Verkehrsteilnehmer scheint das nicht klar zu sein. Denn vor rund einem Jahr ist ein 43-Jähriger in Droyßig am Markt von der Polizei erwischt worden. Sein E-Roller, mit dem er nach Hause fuhr, hatte kein gültiges Kennzeichen, also den Beweis für die Versicherung. Das Amtsgericht hat ihn deswegen jetzt zu einer Geldstrafe über 800 Euro verurteilt.

