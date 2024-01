Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld/MZ. - Die gesamte Woche stand auch in der Region im Zeichen der Bauernproteste. Gleich dreimal, nämlich am Montag, Mittwoch und am Freitag, blockierten die Landwirte mit ihren Traktoren auch die Auffahrten zur Autobahn 9 bei Osterfeld und Kleinhelmsdorf. Eine Aktion, mit der sie auf die Probleme in der Landwirtschaft aufmerksam machen und gegen Subventionsabbau protestieren wollten. Mit dabei war auch Yvonne Kühn aus Osterfeld, die die Protestierenden an der Bundesstraße 180 rund um die Autobahnabfahrt Naumburg mit warmen Getränken und einer warmen Suppe versorgte. „Wir haben keinen Traktor, also kochen wir eben und unterstützen die Aktion auf diese Weise“, sagt die 43-Jährige.