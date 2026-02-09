Ein Mittelständler feiert einen Erfolg – und nutzt den Moment auf besondere Weise. Die Gründe dafür sind praktisch, vermutlich auch strategisch.

Unternehmerpreis für Elma Zeitz – doch das Überraschende kam im Nachhinein

Die Auszubildenden Isabelle Förster und David Folly Adjon bereiten ein Motorengehäuse für die Montage vor. Des Weiteren im Bild Betriebsleiterin Stefanie Heinecke und Werkstattleiter Tobias Ulbrich und im Hintergrund Lukas Striemer.

Zeitz/MZ. - Der Wirtschaftspreis Zeitzer Michael, der Ende Januar im Capitol vergeben wurde, hat mehr Gewinner als gedacht. Denn zu Benjamin Balogh, der mit seiner Firma „Holzhäuptling nur der harte Kern“ den Gründerpreis gewann, und der Elma-Zeitz Elektromaschinenbau GmbH, die den Unternehmerpreis bekam, gesellen sich nun auch die Sekundarschule Am Schwanenteich und der Standort Zeitz der Gemeinsam für den Mittelstand GmbH & Co. KG (GfM).