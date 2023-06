Droyssig/MZ - Alles unter einem Dach - der Traum von Ariane Schmidt, ein solches Angebot für die Pflege älterer Menschen in Droyßig anzubieten, wird immer realer. Denn ihr Angebot für Ältere wächst immer mehr. Nach einem Pflegedienst, den sie im Januar 2019 gegründet hat, folgte im vergangenen Dezember die Eröffnung einer Tagespflege in der Camburger Straße. Nun eröffnet an gleicher Stelle eine Ergotherapie, im Sommer soll in der ehemaligen Gaststätte

Zum Adler, ebenfalls ganz in der Nähe, eine Praxis für Physiotherapie folgen. „Mir gefällt der Gedanke der Synergieeffekte sehr gut“, begründet die 52-Jährige diese schnelle Expansion in Droyßig.