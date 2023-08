Im Waldbad in Kayna gibt es einen neuen Betreiber für den Kiosk. Warum am Wochenende Krokodile und Hexen los sind.

Matthias Helmig übernimmt die Versorgung im Waldbad Kayna. Am Samstag gibt es eine Beachparty.

Kayna/MZ - Es wird heiß, heißer, Waldbad. Am Samstag steigt in Kayna eine Beachparty mit viel Unterhaltung, Klamauk und Live-Musik. „Wir haben ein aufgeblasenes Krokodil und eine Krake vom Zeitzer Bad im Wasser. Vielleicht kommt auch der Neptun mal vorbei“, sagt Matthias Helmig. Auf jeden Fall wolle man sich für das Fest einiges einfallen lassen. Der Unternehmer aus Droyßig hat vor kurzem einen Imbisswagen im Waldbad aufgestellt und recht spontan die Versorgung übernommen. Der Kiosk ist also wieder geöffnet. Auf einem großen Monitor stehen die neuen Angebote, diese reichen von Pommes, Currywurst bis zu vielen Eissorten und Getränken wie Fassbrause. Besonders gefragt sei das Hexen-Eis.