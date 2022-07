Unternehmen „Interstarch“ aus Elsteraue vermittelt ukrainischen Flüchtlingen Wohnung in Zeitz

Zeitz/MZ - Aus der schwer umkämpften Stadt Irpin bei Kiew sind sie geflohen und leben nun seit dem 8. März in Deutschland. Die ukrainischen Schwestern Tetiana Shvets und Olha Verbetska, ihre insgesamt drei Kinder und ihre Mutter freuen sich nach der Übergangsunterkunft bei der Feuerwehr in Profen, endlich in einer Wohnung in Zeitz zur Ruhe zu kommen. Aber dabei soll es nicht bleiben, die Frauen möchten so schnell wie möglich wieder arbeiten und dafür Deutsch lernen. „Wir haben immer gearbeitet, das fehlt jetzt sehr“, sagt Olha Verbetska, die in Kiew als Volkswirtin bei „Interstarch“ arbeitete, ein Unternehmen, welches Weizenstärke produziert und vertreibt.

