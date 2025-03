Trotz Denkmalschutz erinnert kein Stein mehr an jenen Ort am Steinsgraben 40 und 42, wo der Zeitzer Maler Ernst Lößnitz lebte und seine Entwürfe schuf. Wie es dazu gekommen ist.

Untergang und Abriss auf Raten: Was im Zeitzer Steinsgraben Großes geplant war, zeigt ein Foto

Geschichte zweier Häuser in Zeitz

Zeitz/MZ. - An die langjährige Zeitzer Wohn- und Wirkungsstätte des gefragten Dekorationsmalers Ernst Lößnitz, der in seinen Referenzen auf eine lange Reihe namhafter Objekte verweisen konnte, erinnert schon längst nichts mehr. Die ihm einst gehörenden Grundstücke Steinsgraben 40 und 42 sind im wahrsten Sinne des Wortes in Schutt und Asche versunken und mit ihnen hochrangige Baudenkmale der Elsterstadt. Erst kürzlich wurde eine Publikation vorgestellt, die sich erstmals umfassend mit seinem Schaffen befasst.