Polizei stoppt Scooterfahrer am Kleefeldplatz. Wie es weitergeht.

Mit einem E-Scooter war auch ein Mann in Zeitz unterwegs. Allerdings unter Drogeneinfluss.

Zeitz/MZ/and. - Die Polizei beendete in Zeitz die Fahrt eines E-Scooters. Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 18.55 Uhr stellte sich am Kleefeldplatz heraus, dass ein 42-jähriger Mann unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter unterwegs war.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde dem Zeitzer die Weiterfahrt mit dem Elektrokleinstfahrzeug untersagt. Ein Verfahren wurde gegen ihn eingeleitet.